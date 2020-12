Raul Rikk: kuidas vältida küberrünnakuid

Kübermuukimine on igapäevane nähtus. Võime ette kujutada olukorda, kus korterite lukke käiakse iga minut lõgistamas, kas saab lahti või mitte. Ja päev-päevalt lähevad muuk­võtmed paremaks ning kotid vara äravedamiseks suuremaks. Selleks et sissetungimist vältida ja oma vara kaitsta, on vaja tõhusaid lukke ning nende pidevat uuendamist. Vahel ei aita ka parim võimalik lukk, sest ründaja tuleb kuvaldaga ja peksab ukse maha.

Küberturvalisus on oma olemuselt infotehnoloogiliste riskide haldamise küsimus. See tähendab, et tuleb mõelda, mis kõik võib meie süsteeme ja seadmeid kahjustada, ning seejärel võtta kasutusele meetmed nende riskide maandamiseks. Küberturbe ohtude palett on väga lai. Sellele mahuvad nii laiatarbeviirused, mis ohustavad kõiki süsteeme, kuritegelikud häkkimised, spetsiaalselt planeeritud rünnakud kui ka loodusmõjud.