Pool tuhat tartlast tuli tasuta jõululõunale

Eile jagati välja ligi viissada toiduportsjonit, sama palju pakutakse ka neljapäeval. Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsa sõnul on varasematel aastatel käinud jõululõunat söömas erinev hulk inimesi, kuid ilmselt sel korral tuleb pandeemia tõttu kohale vähem rahvast kui varem. «Kui natuke jääb toitu üle, siis on ka hea, sest keegi ilma ei jää,» ütles Luhamets. «Manitseme ka inimesi toidu jagamisel üksteisega vahemaad hoidma, et korraga liiga palju järjekorras koos ei seisaks.»