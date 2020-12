Covidiootsus varastas leedulastelt jõulud

Leedu valitsuse teade, et kõik ärid peale toidupoodide ja apteekide peavad sulgema mitmeks nädalaks uksed, tekitas üleeile Vilniuses kaubanduskeskuste juurde ummikud. FOTO: Rokas Lukosevicius/15min.lt/scanpix

Hoiatusi oli piisavalt ning aegagi jagus, et valmistuda Covid-19 teiseks laineks. Kõigest sellest polnud Leedus aga mingit tolku: ikkagi on riik Euroopa kõige suurema nakatumisega maade sünge nimekirja tipus ning selle tagajärjel keeratakse nüüd elu Leedus täiesti lukku. Käib võidujooks ajaga, et päästa rohkem inimesi.