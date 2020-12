Praegu on kujunenud ühiskonna peaeesmärgiks materiaalne küllus ja kõrge elatustase, mida toetavad töö tulemuslikkus, konkurents ning suuremale tarbimisele õhutamine. Indiviidi hinnatakse tema kasulikkuse järgi, inimlikkus libiseb tagaplaanile. Nii juurdubki suhtumine, et mis kasu on liikumisvõimetust vanurist või naabertalus ringi liipavast vanataadist. Kaasaegne arusaam näeb neis rohkem raha- ja ajakulu. Küll aga võib lonkavast eakast loota tuluallikat, kui temast saaks vanadekodu klient, kes tasub koha eest pensioniga ja kerjab lisa lasteltki.