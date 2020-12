Palavikuline ja painajalik «Kuritöö ja karistus»

Eesti teatri kontekstis on Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo «Kuritöö ja karistus» harvanähtavalt intensiivne ja näitlemisstiil rõhutatult füüsiline. Lavastuse stiil tervikuna on ekspressiivselt tinglik ning näitlejate tegutsemise ajendiks on psühhofüüsiline impulss. Fotol Hilje Murel, Marian Heinat, Priit Võigemast ja Ursel Tilk. FOTO: Gabriela Urm

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo uuslavastus «Kuritöö ja karistus» on teetähis mitmeski mõttes. See on esimene lavastus, mille nad toovad Eestis välja pärast teatri NO99 lõpetamist kaks aastat tagasi ning see on ka nende esimene lavastus Eesti Draamateatris pärast kuueteist aasta tagust märgilist «Juliat».