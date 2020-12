Elo Lättemägi ning tema elukaaslane Kaspar Sillamaa sattusid Mädajärve äärde tegelikult pelga juhusena. Ilusal päeval sooviti esialgu hoopis Paljassaarde minna. Kui suund võeti spontaanselt Patika Mädajärve poole, selgus kohale jõudes, et parklast on järv veel pooleteisekilomeetrise jalutuskäigu kaugusel ning hakkas juba pimedaks minema. «Naine küsis, kas me ikka lähme, ning ma millegipärast ütlesin, et lähme. See õnnelik kokkusattumuste jada, et me üldse sinna jõudsime, oli uskumatu,» meenutas kaitseväelasena töötav 29-aastane Sillamaa.