Viimane suvi – iseseisev, aga traditsiooni jätkav

Kuna eelmise köite ilmumisest on möödunud juba viis aastat, sai käesoleva arvustuse tarbeks kõik kolm romaani järjest läbi loetud ning etteruttavalt võin öelda, et nõndamoodi järjest lugedes polnud küll aru saada, et autor oleks vahepeal aja maha võtnud või pausi pidanud.