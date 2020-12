ELi justiitsvolinik tunnistab murelasteks Poola ja Ungari

Enne Euroopa Komisjoni volinikuks saamist esindasin Belgiat 12 aastat rahandusministrina ja siis kaheksa aastat välisministrina Euroopa Liidu nõukogus. Nägin seal, et riikide eelarveolukordi, strukturaalseid ja muid reforme saab arutada, aga tõsiselt väärtuste ja õigusriigi üle debateerida on keeruline.

Olin välisminister 2011. aasta detsembrist kuni mullu detsembris Euroopa Komisjoni volinikuks tulemiseni. See oli aeg, kui Ungari oma esimese põhiseadusreformi tegi. Beneluxi riigid soovisid selle üle debatti pidada, me mainisime Lissaboni leppe artikkel seitset, aga selle küsimuse liidunõukogu tasemele toomine oli keeruline.

Nüüd on meil esimene aastaraport, mis tähendab, et meil on esimest korda püsiv viis arutamaks igal aastal õigusriigi olukorda kõigis 27s ELi riigis.

Kõigist riikidest, kui ehk kaks välja arvata, oleme saanud väga positiivse reaktsiooni. Nad tahavad asju arutada ja olukorda parandada. Kaks tükki ütlevad, et see pole hea metodoloogia, pole Euroopa Komisjoni töö jne. Kuid me teame, et Ungaris ja Poolas on probleem süsteemne.