Kummipart ja kurikübe – kratid nutikeskkonnas

Kurjamitele oli see uus võimalus. Pahavaraga mälupulki pillati kohtadesse, kus liikusid olulised sihtmärgid, kes viisid pahavara mälupulga firmade sisevõrku. Ründe vastu aitas, kui arvutid seadistati turvalisemaks ja programme automaatselt ei käivitatud. Kurjamid hakkasid kasutama operatsioonisüsteemi nõrkusi ja pahavara siiski käivitus. Turvatundlikes firmades hakati seepeale arvuteid seadistama nii, et need väliseid mäluseadmeid eiraksid.