Tehnika lühiuudised

Uudne sisepõlemismootor pressib end armee ridadesse

Kütuseelementide ja vesiniku ajastu saabumisest hoolimata ­katsetab Ameerika Ühendriikide ­kaitsevägi Liquid Pistoni (LP) nimelise ­ettevõtte Wankeli mootori ümberpöördel (kolmnurkse kolvi asemel pöörleb ovaalne kolb hoopis kolmnurkses silindris) põhinevat vaid kahe liikuva osaga rootormootorit. Kaitseväe huvi mootori vastu on seotud erakordse võimsustihedusega: 2,5 kilovatti kilogrammi kohta, mis ületab paljusid sisepõlemismootoreid. Tootja ütleb, et nende mootorid on vankelmootorite​ haigustest priid. Varem tervitasid vankelmootoreil sõidukite omanikud üksteist aknast kätt sirutades, millel püsti autol vahetatud mootorite arv sõrmi. Kaitsevägi testib mootoreid ennekõike elektrigeneraatorites. 150-­liitrise mahuga ja 45 kilogrammi kaaluv viiekilovatise võimsusega generaator võiks asendada seitse korda mahukamat ja raskemat sama võimsat generaatorit, ennustab LP. LiquidPiston