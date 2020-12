Eesti lühiuudised

Teadusnõukoda võttis juurde psühholoogi

Valitsust koroonaviiruse küsimustes nõustava teadusnõukojaga liitub uuest aastast käitumisteadlane ja psühholoog Andero Uusberg. Nõukojast lahkub Tervise Arengu Instituudi teadussekretär Kristi Rüütel. Uusberg töötab Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudis afektiivse psühholoogia vanemteadurina. Ta on lähemalt uurinud emotsioonide reguleerimise mehhanisme. Inimeste emotsioone on Uusberg uurinud ka Stanfordi ülikoolis. Eksperimentaalpsühholoogina on ta kaasa löönud projektides, mis on aidanud parandada inimeste maksekäitumist ja liiklusharjumusi. Uusberg on doktorikraadi saanud Tartu Ülikoolis. Koroonaviiruse tõrje teadusnõukoja kutsus 20. märtsil eriolukorras kokku valitsuskomisjon. Teadusnõukoja ülesandeks sai anda eriolukorra valitsuskomisjonile eksperdiinfot. Teadusnõukoda jätkas tööd ka pärast eriolukorra lõppu 17. mail. PM