Üürisuhteid reguleeriv seadus hakkab tõenäoliselt kehtima juba uue aasta alguses ning annab korteriomanikele senisest palju suuremad vabadused. Kuigi seda seadusemuudatust on Eesti Omanike Keskliit (EOKL) serveerinud kui mõlemale poolele kasulikku muudatust, kus saab tingimustes vabamalt kokku leppida, on õiguseksperdid, näiteks advokaat Tavo Tiits Eesti Päevalehes viidanud, et üürniku õlule pannakse veel rohkem rahalisi kohustusi, suuremad õigused jäävad aga omaniku kätte.

Seadusemuutus tähendab, et üürnik peab peale üüri (mis olemuselt on tasu asja kasutamise eest) hakkama uuenduslikus korras maksma omaniku pangalaenu ja remondifondi, mis varem on olnud seadusega juriidiliselt keelatud. Samuti saab omanik nõuda, et üürnik teeks korteris remonti. Uuendusena viiakse sisse leppetrahvid.