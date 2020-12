Jüri Vips läbis F1 küpsuseksami puhaste paberitega

Kulude kokkuhoidmiseks on F1-autode testimine piiratud. Pärast eile Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis toimunud ametlikku testipäeva tuleb tiimidel uuesti rajale sööstmiseks oodata märtsini. See tähendab, et kaheksa tundi Yas Marina ringrajal kihutanud sõitjad täitsid olulist rolli, kogudes järgmise aasta vormelite ehitamiseks vajalikke andmeid.