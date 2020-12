Tuleb tõdeda, et kanepi meelelahutuslikel eesmärkidel seadustanud USA osariike on tabanud suur majandusedu. Colorados, kus marihuaana muutus legaalseks 2014 algul, on kanepitööstus tootnud kaheksa miljardit tulu, sealhulgas üle miljardi dollari maksutulu ja andnud tööd 39 000 inimesele.