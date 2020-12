Võimalus jõuda riigikogu järgmisse koosseisu on vähemalt ühel parlamendivälisel erakonnal, aga neid võib esile kerkida ka rohkem. Nende erakondade edukus sõltub mõistagi sellest, mida nad selleks teha oskavad, aga veel enam sõltub see sellest, milliseid eeldusi loob uutele tulijatele praegune valitsuskoalitsioon, riigikogu ja sinna kuuluvad erakonnad.

Praegusel koalitsioonil on selgepiirilised toetajad ja vastased, kuid viimaste hulk on hakanud kasvama. See pole valitsuste puhul sugugi ebatavaline, aga tähele tuleb panna kahte pöördumatut asjaolu.