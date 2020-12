Yana Toom on öelnud, et läheks koalitsiooni kas või vanakuradi endaga, peaasi, et säiliks venekeelne kool. Selline «kaitse» on karuteene venekeelsetele lastele ja noortele. Neilt võetakse võimalus saada võrdselt eesti lastega parimat haridust ja ühtlasi ka võrdsed võimalused konkureerida tööturul ning sulanduda Eesti ühiskonda.