Välismaa lühiuudised

WHO läheb Hiina viiruse päritolu uurima

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et saadab jaanuaris Hiinasse epidemioloogid ja loomatervise spetsialistid, et aidata uurida Covid-19 loomset päritolu. Koroonapandeemia puhkemisest on möödas aasta, surnud on 1,6 miljonit ja nakatunud üle 73 miljoni inimese, kuid viiruse päritolu ja esmakordne inimesele ülekandumise viis on ikka veel mõistatus. Teadlased arvasid esialgu, et viirus kandus loomadelt inimestele Wuhani linna turul. Nüüdseks on jõutud arvamusele, et turg ei pruukinud olla nakkuspuhangu lähtepunt, vaid pigem koht, kus see võimendus. Üldiselt oletatakse, et viirus tuli nahkhiirtelt, aga ei ole selge, millise vaheperemehe kaudu see inimeseni jõudis. AFP/BNS