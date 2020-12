Valitsus plaanib eraldada veidi üle viie miljoni euro koroonakriisis kannata saanud valdkondadele. Samas on mitmelt poolt kuulda, et sellest rahasummast jääb väheks ja abivajajaid on üle Eesti veelgi rohkem. Postimees küsis poliitikutelt, mil määral ja millised valdkonnad vajaksid praegu kõige enam riigi tuge.