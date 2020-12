Prokurörid vaatlesid kolme faasi – Maidani sündmusi, Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina sõda – ning peaprokurör Fatou Bensouda teatel on piisavalt alust arvata, et toime on pandud ulatuslikke rikkumisi. Ukraina ja Venemaa ei ole ICC liikmed, kuid Ukraina teeb organisatsiooniga koostööd ja on nõustunud kohtu jurisdiktsiooniga Krimmi ja Ida-Ukraina konfliktides.