Kohtunik, prokurör, politseinik ja advokaat, kes oma professiooniga menetluses osalevad, on enamasti juristid. Kohtueksperdid on aga need, kes peavad oma teadmistega aitama orienteeruda keerukates ja süvateadmisi eeldavates valdkondades, kirjutab toimetaja Erkki Koort.