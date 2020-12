Ando Eelmaa: kas liblikad vajavad pelleteid?

Nii võib juhtuda, et meie tegevusel on hoopis ootamatu ja positiivne mõju, mida me pole ette näinud. Näiteks on palju kirutud lageraielangid hakanud edukalt asendama inimestele praegusajal ebavajalikke ja maastikupildist peaaegu kadunud looduslikke niite, mida ohtralt asustavad ohustatud päevaliblikad. Liblikarohkus annab märku, et raiesmikel kasvab ajutiselt üsna rikkalikult liblikatele ja teistele putukatele sobivaid toidutaimi ja tänu mitmekesistele elupaikadele on majandatavas metsas päevaliblikatele tekkinud isegi soodsamad olud kui spetsiaalselt elurikkuse kaitseks eraldatud aladel. Näiteks selgus ­Tartu Ülikooli päevaliblikate seire aruandestki, et kõige liblikarohkemad uuringualad asuvad vaheldusrikkas majandusmetsas, ületades kaugelt isegi enamikku kaitsealadel ja puisniitudel asuvaid uuringualasid.