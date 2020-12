Raimond Kaljulaid: pidutsejatele tuleks luua võimalus tarbida narkootikume kontrollitud keskkonnas

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid tutvustas loodavat strateegiat eile Postimehe otsesaates muu hulgas paralleeliga Londonist, kus narkootikume tarvitav pidutseja saab lasta oma ecstasy-tableti eksperdil üle kontrollida, et see oleks ehtne ja mitte näiteks pesupulber. Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu (Keskerakond) järeldas sellest, et sotsiaaldemokraatide valimisprogramm keskendub sellele, kuidas pealinnas saaks võimalikult palju mõnuaineid tarbida ja laaberdada.

See on oluline valdkond. Eriti nüüd, kui meil on koroonaviirus ja sellega seoses rängad piirangud. Need piirangud on tabanud valusalt turismisektorit, majutust ja loovisikuid. Kõike, mis on seotud sellega, et inimesed peavad olema ühel ajal ühes kohas, sellal kui terve maailm tegeleb sellega, et inimesed ei oleks korraga ühes kohas.