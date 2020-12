Varro Vooglaid kirjutas, et vihakõne kriminaliseerimine oleks ränk rünnak sõnavabaduse vastu (PM, 14.12). Jah, osaliselt ma saan ju autoriga nõustuda. Ega ka mina ei taha, et mult võetakse õigus midagi või kedagi kritiseerida. Siin on aga üks aga, ja mitte sugugi väike.