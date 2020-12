90-aastane kõbur* Islandit vallutamas

Sellises eas kuumaastikule minna on eriline, ent härra Kubo köitis mu tähelepanu ka mõne muu asjaoluga. Näiteks sellega, et ta on reisinud juba 83 riiki ja läbinud kokku 674 684 kilomeetrit, piltlikult öeldes peaaegu Kuule ja tagasi. Sealjuures on Härra Kubo väga täpne: ta käib iga lennu järel pilootidelt kilometraaži küsimas, mitte ei võta seda Google Mapsist.