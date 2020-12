Reisi lühiuudised

Tai taasavaneb ettevaatlikult turistidele

Tai saatkondade teatel lubab Tai kuningriik turiste taas oma valdustesse ka ilma viisata, kuid endiselt on selleks vaja vastata mitmele erinõudele. Olemas peab olema vähemasti 100 000-dollarise Covid-19-kattega reisikindlustus, vahetult enne reisi peab olema antud negatiivne koroonaproov ja hangitud Fit2Fly sertifikaat, lisaks peab aadressilt coethailand.mfa.go.th hankima spetsiaalse sisenemisloa ja broneerima majutuse karantiinihotellis 15 saabumisjärgseks päevaks. Riigis kohapeal saab Eesti kodanik viisata olla 30 päeva, kuid Tai valitsus arutleb võimaluse üle pikendada perioodi kuni 45 päevani. Täpsemaid tingimusi tuleb uurida Tai saatkondadest. Detsembri lõpus tahab ühe igateisipäevase lennuga Helsingi ja Bangkoki vahel lendamist taasalustada Finnair. PM

Singapur hakkab riiki lubama ärireisijaid

Singapuri kaubandus- ja tööstusministeeriumi andmeil on alates jaanuari teisest poolest piiratud arvul äri- ja ametireisijail võimalik kuni kaheks nädalaks Singapuri sõita. Ärireisijail tuleb valmis olla testimisteks ja muudeks piiranguteks. PM

Fääri saartel avaneb uhke merealune tunnel

19. detsembrist saab Fääridel sõita Steymoy saarelt Eysturoy saarele või vastupidi mugavalt ja mere alt. 11 kilomeetrit pikk Eysturoyartunnilin lihtsustab turistide liikumist, sest sõiduajas võidetakse nüüd mõlemal suunal peaaegu tund, kuid merepõhja kaevatud käik on ka omaette vaatamisväärsus, kuna tunneli keskel on maailma esimene veealune ringtee. Umbes 135 miljonit eurot maksma läinud tunneli madalaim punkt on 189 meetrit allpool merepinda ning päevas peaks seda kasutama hakkama ligi 6000 sõidukit, läbisõidu­tasu hakkab olema 75 Taani krooni ehk umbes 10 eurot. BBC