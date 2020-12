Õendusjuht koroonapatsiendist: «Üks hetk ta rääkis, teine hetk oli hingamisaparaadi all»

Kolmapäeva hommik. Ida-Tallinna keskhaigla koridorides sagib haiglapersonal. Kõigil on kuskile kiire, niisama ringi ei jaluta keegi. Koroona on tekitanud olukorra, kus haigla on patsientidest pungil ning töötajatel iga minut arvel. Meid tervitab õendusjuht Kristin Lichtfeldt. Olen täna hommikul tema töövari ja mul on võimalus näha, milline õigupoolest näeb välja koroonahaigete osakond.