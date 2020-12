Eesti lühiuudised

Riigikogus toimub esimene kaugosalusega istung

Riigikogu liikmed otsustasid, et aasta viimane istung toimub homme kaugosalusega istungina. See tähendab, et parlamendi liikmed, kes soovivad, võivad koguneda küll riigikogu saali, kuid on võimalik osaleda ka distantsilt. Ettepanekut ajendas tegema koroonaviiruse ulatuslik levik. Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seedri (Isamaa) sõnul on terviseameti otsuse alusel teada praegu kolmest lähikontaktsest riigikogu liikmest, kellest kaks osales kultuuri- ja majanduskomisjoni ühisistungil. Samuti on karantiinis viibimisest ühismeedias teatanud riigikogu liige Mihhail Korb (Keskerakond). PM

Presidendi ja valitsuse aastalõpukohtumine jääb ära

Traditsiooniline valitsuse ja presidendi aastalõpukohtumine jääb tänavu Covid-19 laia leviku tõttu ära. Reedeks plaanitud kokkusaamise ärajäämisest anti valitsusliikmetele teada täna. Esialgu plaaniti tänavune jõulukohtumine korraldada õues, et viirusega seotud riske maandada. «Siiski jõudsime viimaste päevade viiruskõverat jälgides otsusele, et pigem on mõistlik selles formaadis kohtuda muul ajal,» selgitas president Kersti Kaljulaidi (pildil) avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. PM

34,5 tonni toitu koguti abivajajatele möödunud nädalal toimunud Eesti Toidupanga toidukogumispäevadel.

Noore haridustegelase preemiad said jagatud

Tänavuse noore haridustegelase preemia pälvis Emili kooli direktor Indrek Lillemägi ja reaalainete preemia Tallinna reaalkooli ja Kesklinna põhikooli matemaatikaõpetaja Riin Saar. Kummagi preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades. Hariduspreemia asutati 2003. aastal ning reaalainete preemia 2009. aastal. PM

Riigiprokuratuur saatis Meelis Lao taas kohtu ette