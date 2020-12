Elering jättis Tootsi tuulepargi soodsama toetusskeemita

Ilmselt mõjutab Eleringi otsus ka Enefit Greeni erastamise ja börsile viimise plaani. Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul liigutakse Tootsi arendamise ja IPOga edasi, kuid see võib tähendada, et investoritelt kaasatud rahaga tehtavad investeeringud lähevad Eestist välja. «Meil on projekte alates Soomest kuni Poolani välja, kus me saame IPO raha kasutada,» ütles Sutter.