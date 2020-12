Majanduse lühiuudised

Eesti asub juhtima 32 miljoni eurost sõjamasinate projekti

Eesti ettevõte Milrem Robotics ja Euroopa Komisjon sõlmisid lepingu, mille alusel asub Eesti riik juhtima seitsme Euroopa Liidu liikmesriigiga 32,6 miljoni euro suurust iMUGSi projekti, mille eesmärk on arendada välja Euroopa mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus. Projekti aluseks on Milrem Roboticsi loodud mehitamata maismaasõiduk THeMIS. Euroopa ühtse standardiseeritud mehitamata maismaasüsteemi tehnilise lahenduse nõuded on kokku lepitud Eesti, Belgia, Hispaania, Läti, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soomega. BNS