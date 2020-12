Tellijale

Albumi «Kunagi Läänes» kohta olete öelnud, et mõned lood on sündinud naljatlemise kaudu. Kuidas uude albumisse suhtuda? Mulle isiklikult tundub, et album on sõnaliselt küpsem.

Peedu Kass: Muusika on ekstravertsem kui eelmisel plaadil, äkilisem ja väljapoole. Osati tahtsime laivis mängida kiiremaid lugusid ja hoida üleval erksamat meeleolu nii enda kui publiku seas. Samas, sõnade osas on tegemist rohkem introspektiivse vaatega.

Kristjan Kallas: Sest sõnade autor on küpsem.

Marten Kuningas: Ka seda, aega on mööda läinud ja piisavalt kogetud. Nimiloo «Ma luban, et ma muutun» all olen silmas pidanud mediteerimist. Muutus kui paratamatu fenomen, osa eksistentsist. Sageli inimesed võitlevad muutuste vastu. Peab olema mingi minevik, millest kinni haarata kogu aeg. Niiviisi oleme õppinud toimima. Ma luban, et ma muutun, seega luban sel vältimatul faktil olla ja tulla ja leppida sellega. Kui mõelda sellele, kuidas ma ise olen muutunud või meie oleme muutunud, siis see lugu väga haakub. See on samm enda aktsepteerimise suunas.

Mainisid minevikust kinnihoidmist. Sinu kui sõnade autori lood räägivad sageli armastusest, südamevalust ja tunnetest laiemalt. Oled ka pereinimene; kas tegemist on olevikuga või pigem kirjutad läbi oma minevikku?