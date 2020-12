Värsid, mis karastatud olematuse esiku tõmbetuules

Jüri Talvet, keda laiem avalikkus tunneb eelkõige õpetlasena, on pedagoogitöö kõrval ja varjus olnud juba nelikümmend aastat pildil ka poeedina. Tänavu ilmu­nud «Tsampika ja teisi ­luuletusi» on minu arvestuste kohaselt tema üheksas kogu. Talvet kirjutab paljuski nii, nagu tema CV ette näeb – see on palju lugenud ja palju reisinud inimese luule. Ning ühtlasi sellise inimese luule, kelle eeskujud ei pärine mitte niivõrd koduste klassikute hulgast, kuivõrd maailmakirjandusest.