Kuhu minna, kui kuhugi pole minna?

«Ossa, emme, see on maailma lahe!» Seitsmene tütar mu käekõrval muutub hetkega põrkavaks rõõmupallikeseks. Juba kaobki ta jooksuga, mütsitutt kuklas lehvimas ja keeleots elevusest suunurgast piilumas, valguslabürinti avastusretkele.

Keset Vabaduse platsi Tallinnas kõrgub fantaasiaküllane, kaari, tänavaid ja tornikesi liitev helendav linn. Kui jalutada kohale piki Harju tänavat pärast hämaruse saabumist, ilmub see nagu muinasjutt nurga tagant nähtavale. Tegemist on ainulaadse lossiaedadest inspireeritud talvepargiga, kus 150 000 led-lampi loovad kaartunneleid, purkkaevusid, keskel 10-meetri kõrgune härmas valguskuusk.

«Kõige kihvtim asi, mis ma elus näinud olen! Täna on mu elu parim päev!» Pisike valgusnautija ei hoia emotsioone tagasi. Kuid ootamatult suuri naeratusi näen igas eas inimeste nägudel. Vasakul on pensionäriproua koeraga, paremal salgake noori, kes efektsete lampide all TikToki tantsu vihuvad. Ja samaväärselt vaimustavat valgusteraapiat leiab sel talvel igast linna otsast ning igast Eestimaa linnast. Kuidas?