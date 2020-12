Grillid jälle välja! Proovi pühadeks grillitud haugikotletti

Kindlasti on neid, kes sooja talvega pole veel jõudnudki grilli varju alla tõsta. Ja on neid, kelle koduõuel hõõguvad söed sageli ka talvel. Aastatepikkuse veiniõhtusöökide traditsiooniga restorani Dominic ja Big Green Egg`i peakokk Allar Oeselg on üks neist, kelle terrassil aetakse söed talviti ühtelugu kuumaks ning kes Saaremaal kasvanud mehena eelistab grillida pigem kala ja mereande. Iseäranis tänavustel jõuludel soovitab ta seda teistelegi.