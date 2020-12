Isegi uutes nutitelefonides on piltide muutmiseks tohutult palju võimalusi. Olen end lõbustanud pildistades telefoniga halli ilmaga raagus puid ja seadnud siis nende taha poolautomaatselt tähistaeva. See ei ole muidugi enam loodusfoto. Ma tahame foto peal näha ikka midagi ehtsat ja erilist. Ehtne päikeseloojang meeldib kõigile, aga keegi ei taha näha musttuhandet sarnase looga loojangupilti. Erilisuse tunne on see, kui me endalt küsime: kas see on päriselt? See erilisuse otsimine ahvatlebki vahel pildiga manipuleerima. Enamasti on fotograaf oma pildi sünni ainuke tunnistaja. Ja seetõttu püsib loodusfotograafia suurel määral tegija aususel ja vaataja heatahtlikkusel.