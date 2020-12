Sportlaskomisjon – mõistlik või mõttetu?

Kergejõustikuliit on üks väheseid alaliite Eestis, kes moodustanud toimiva sportlaskomisjoni. Kas asjal on ka mõte ja sportlaste hääl jõuab paremini spordiametnikeni või on tegu vaid linnukese kirja saamisega? Paljude eri alade juures on sportlaste ja alaliitude läbisaamine keeruline, sportlaskomisjon peaks aitama neid teemasid siluda ja kahe poole vahele sildu looma.