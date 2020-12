Nojah, eks hunt on ikka selline loom, keda igaüks tahaks näha ja ka pildile saada. Minu jaoks on ta vaba looduse sümbol. Tark loom ja hea kohaneja, kes loodusmaastikus ikka veel inimesest üle on. Ja paraku: tänu tehnika arengule saabki hunte korralikult pildistada. Muul juhul on hundi passimine suhteliselt väikese kasuteguriga tegevus. Kõik spontaansed kohtumised hundiga on mul aga olnud sellised, et olukord on olnud täielikult hundi kontrolli all.