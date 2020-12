Kui hunt aknast sisse vaatab, tähendab see surmasõnumit, kui hunt teekäijale vastu tuleb, siis aga hoopis õnne ja eesmärkide saavutamist. Rahvauskumusi huntidega seoses on teisigi, nagu seegi, et ega «hunt» tohi öelda, ikka «susi» ja «võsavillem». Tõestatud hundirünnak inimese vastu pärineb umbes 150 aasta tagusest ajast. Umbes samast ajast, kui 19. sajandil põllupidamine plahvatuslikult kasvas ja talurahvas hakkas karja pidama, on meie geenimälus ka teine teadmine. Nimelt see, et hundid võivad viia inimese viimse maise vara.