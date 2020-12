Miniseelikus maailma päästmas

Kino eelistest koduteleka ees annab kohe aimu sissejuhatav stseen, kui näidatakse tuhandeid aastaid tagasi toimunud amatsoonide mitmevõistlust, kus osaleb ka tol ajal kümneaastane nimikangelanna ja saab sealt kaasa õppetunni: kõige tähtsam elus on Tõde. Selle (ja oma koomilise relva Tõelasso) on ta kaasa võtnud Reagani-aegsesse Washingtoni, kus töötab küpse naisena Smithsoniani muuseumis arheoloogina Gal Gadot’ kehastuses.

Koomiksifilmi kohta pakub «WW84» pureda üsna kobeda moraalse pähkli: mis saab siis, kui alandatutel ja põlatutel on korraga võimalus saavutada seda, mida neile on kogu aeg keelatud? Sellest johtuvalt teevad parimad rollid filmis Pedro Pascal karismaatilise müügimehe ning teletegelase Maxwell Lordina ja Kristen Wiig nohikust teadlase Barbara Minervana. Neile kohe on stsenaarium andnud, mida mängida, ja see õnnestub hästi.