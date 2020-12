«Cyberpunk 2077» – neoonsamurai möllab filigraanses metropolis

«Cyberpunk 2077» on olnud arenduses ligi kümme aastat ning seda on mitu korda edasi lükatud, nii et ootusärevus oli 10. detsembriks, kui mäng lõpuks välja tuli, nagu kiiresti põleva süütenööriga pomm. Poola videomängude arendaja CD Project Red, kes on muuhulgas ka «Witcheri» seeria taga, ei ole selle küberpungiliku postapokalüptilise mängu juures kuidagi tagasi hoidnud. Pigem kallatakse kliendid mängumõnuga isegi üleliia pillavalt üle, pakkudes avatud maailma, hunnitut ja eetiliselt laetud rollimängu ning hiilgavalt kirevat kunstnikutööd. See kõik pidi ju tähendama enneolematut mänguelamust…