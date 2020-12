Spordi lühiuudised

Kahe suure duellis jäi peale Klopp

Inglismaa jalgpall kõrgliiga liidrite duellis teenis Liverpool koduväljakul magusa 2:1 võidu Tottenhami üle. Otsustava värava lõi Roberto Firmino 90. minutil. Kohtumise järel esines kaotajate loots Jose Mourinho endale omase sõnavõtuga. «Ta ütles mulle, et parem meeskond kaotas. Arvasin, et ta teeb nalja, aga ei teinud,» selgitas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp (pildil) vestlust rivaaliga. Mourinho avaldus oli kummaline, sest tema tiim valdas palli vaid 24 protsenti mänguajast, suutes raami suunata kõigest kaks pealelööki. 13 vooru järel on Liverpoolil liidrina koos 28 punkti, teiseks langenud Tottenham jääb maha kolme silmaga.