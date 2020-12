Ammu pole nähtud karmimat ja glamuurivaenulikumat aastat kui see, mis minekule asutab. Siiski leidis Arter meie seast hulga imetlusväärseid naisi, kel on keset kaost jätkunud energiat üllatada, inspireerida ja stiililippu kõrgel hoida. Ja see pole vaid välise glasuuri autahvel, kõigil neil karismaatilistel naistel on ka sisemisi kvaliteete, mida hinnata.

Siin on veerandsada sädelevat isiksust vabas järjekorras. Stiilitroonile ei tõsta kiirus, kõrgus ega kaugus, kõvem pingutus ega raskem rahakott. Stiil on sisemine, kõikehõlmav kvaliteet. Naljaga pooleks võib öelda, et see ulatub kingakontsa kujust kuni hääletooni ja sõnavalikuni. Puhas positiivne inspiratsioon, mida me praegu nii väga vajame! Niisiis pole tegemist pingereaga, kõik 25 ainulaadset naist selles rivis on võrdselt väärt seda, et neid märgata ja mäletada!