Majanduse lühiuudised

Tallink saab riigilt veel suure rahasüsti

Mõne kuu eest sai teatavaks, et riik toetab koroonapiirangute tõttu laevafirmasid kokku 20 miljoni euroga. Nüüd on selge, et 15 miljonit sellest saab Tallink Grupp. Lisaks antakse toetust Viking Line Abp-le 4,5 miljonit eurot, Eckerö Line Ab Oy-le 350 000 eurot ja DFDS A/S Eesti filiaalile ligi 100 000 eurot. Toetust taotlenud reisilaevade operaatorid hindasid ise piirangutest tulenenud kahjude suuruseks kokku 59 miljonit eurot ning kahjude hüvitamiseks taotleti 39 miljonit eurot. Reisilaevade toetusmehhanism on ette nähtud liinipõhiselt ning toetusmeede võimaldab kahju hüvitamist kuni 80 protsendi ulatuses. BNS