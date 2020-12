Endel Talvik: rahutus inimeses ja riigis

Psüühika üks peamisi ülesandeid on pidev vaimse tasakaalu otsimine. Iga stiimul, mis meie meeli tabab, tekitab kõigepealt teatavat ebalust. Kui meel selle ebalusega midagi peale ei oska hakata, kuid stiimulid jätkuvad, siis läheb ebalus kõigepealt üle rahutuseks ning varsti juba ärevuseks. Ärevus aga sunnib meid tegutsema, sest kui ärevust pidama ei saa, sünnib hirm, mis võib üle kasvada paanikaks. Paanika omakorda on äärmiselt ebameeldiv tunne. Kõik, kes seda on kogenud, teavad, et piltlikult öeldes oleme paanika seisundis valmis mööda seina üles ronima, saaks ainult sellest üle ujutavast ärevusest lahti.

Ärevuse peatamiseks sobivad igasugused psühholoogilised kaitsemehhanismid, nagu ärevuse sidumine tegevuse või mõtlemisega. Tegemise ja mõtlemise äärmuslikud vormid kannavad nime obsessiiv-kompulsiivne häire. Nende häirete puhul kordame erinevaid tegevusi või mõtteid lausa kurnatuseni, et natukenegi ärevust maandada. Aga ärevus püsib ja sunnib tegevust kordama, isegi kui me saame aru selle mõttetusest. Enamasti on võimalik siiski ärevust ohjata väiksemate kontrollivate tegevuste või mõtlemistega ning me isegi ei teadvusta ärevust ega märka, et paljud meie rutiinid on sisse viidud ärevuse maandamiseks.