Heigo Kaldra: kas kriis päästab töö olemuse?

Meil on tervishoiukriis, majanduskriis, tööjõukriis. Kümned tuhanded inimesed istuvad töötuna kodus ja tuhandeid ootab koondamine ees. Paljud pelgavad, et robotid võtavad neilt töö ära ja ilmselt veel suurem hulk ootab kodanikupalka. Just seetõttu on paslik aeg tõstatada filosoofiline teema: kas töö olemus peaks olema tammsaarelik surnuksrabamine või mõnus ja nauditav hobi, mille keegi teine kinni maksab?