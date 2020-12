Edukas kaugtöö eeldab teadlikku lähenemist

Helmese grupi arendusjuhi Aino-Silvia Tali sõnul eristab kaugtöös edukaid tiime teistest see, et nad pööravad teadlikult rohkem tähelepanu töötajate heaolule ja meeskonna moraalile. Pole ehk kuigi üllatav, aga hübriidtöö eripäradele teadlikku tähelepanu pööravate rühmade liikmete rahulolu näitajad ja ka töötulemused on ligi kümnendiku võrra paremad kui oma tegemisi tavamudeli alusel jätkavatel tiimidel. Tegu on sotsiaalteaduste mõõdupuu järgi statistiliselt olulise ja kõneka erinevusega, mis on ilmselt tähtis paljudele, kes on praeguses olukorras kaugtööle sunnitud.