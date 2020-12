WRC-sarjas lahenes üks oluline küsimus, kuid lahtisi otsi jagub kuhjaga

Monza ralli tõestas, et lühikese ajaga saab MM-etapi korraldatud küll. Ka tuleval hooajal tuleb ilmselt asjale loovalt läheneda. FOTO: Dppi/Gregory Lenormand/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) kinnitas autoralli MM-sarja 2021. aasta võistluskalendri juba oktoobri alguses. Nüüdseks on selge, et algsel kujul see kindlast ei realiseeru.