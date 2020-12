Roheline vesinik on see, mis pakub loodetavat leevendust kliimamuutustele – selline, mida ei tehta näiteks maagaasist, vaid pigem tuulest ja päikesest muundatud elektrist, lagundades sellega vett vesinikuks ja hapnikuks. Tööstusriikides on valminud vesinikuenergeetikale ülemineku kavad, hiljuti ka meie põhjanaabritel Soomes. Eestis on omavalitsustest valminud vesiniku­kava Keila linnal. Riigikantselei hangib Eesti vesinikustrateegia kontseptsiooni konsultatsiooniettevõttelt Civitta 80 000 eurole läheneva summa eest.