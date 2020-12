Viimastel päevadel on tulnud teateid edusammudest võrdse konkurentsi tagamise küsimuses, kuid kalanduse asjus on erimeelsused endiselt tõsised. «Kui aus olla, siis vahepeal tundub, et me ei ole võimelised seda küsimust lahendama,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen üleeile Euroopa Parlamendi ees teema kohta, mille poliitiline, kohalik ja sümboolne kaal ületab mitu korda selle majanduslikku tähtsust.