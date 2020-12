Donald Trump tegi, nagu oli lubanud. Nii on ka vastselt valitud president Joe Biden lubanud teha mitu asja. Üks neist on taasliitumine Pariisi kliimaleppega. Selles pole põhjust kahelda, nagu ka selles, et kui kliimalepet Ameerika Ühendriikides vähegi tõsiselt võetakse, saab sellest üsna kohe sealse majanduse ja kaubanduse lahutamatu osa.