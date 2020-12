Kõigest 32,6-protsendilise valimisosaluse peasüüdlasena nähakse võimust võtnud koroonaviirust ning valimisväsimust. Taustal lisandub tüdimus korruptsioonist, mis on kujunenud poliitika ja poliitikutega sünonüümseks.

Rumeenia riiklik tervishoid on olnud aastakümneid alarahastatud ja endeemiline korruptsioon on jätnud selle suuresti Kolmanda Maailmaga võrreldavale tasemele. Mitme indeksi kohaselt on tegu Euroopa Liidu riikidest kõige kehvema meditsiiniteenusega.